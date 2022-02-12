Bakan Soylu, çocuklarla trafik eğitim aracı kullandı, renkli görüntüler oluştu

Sabah saatlerinde Gaziantep İl Güvenlik Toplantısı'na başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sona Gaziantep Organize Sanayi Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, OSB ziyaretinin ardından Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı ile Şahinbey Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Bakan Soylu çocuklarla tekerlekli eğitim aracı kullandı



Trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla trafik kuralları ile ilgili muhabbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kurallarını öğrenen çocuklarla beraber tekerlekli eğitim aracı kullandı. Bakan Soylu ve çocuklar, bindikleri eğitim aracıyla önce kırmızı ışıkta durdu, sonra da yolda önceliği bulunan yayalara yol verdi. Bakan Soylu ve çocukların eğitim aracı kullandığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bakan Soylu daha sonra ise kendisi adına hazırlanmış olan fidanı çocuklarla beraber toprakla buluşturdu.

Bakan Soylu AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep temasları kapsamında Gaziantep AK Parti İl Başkanlığına da bir ziyarette bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret sırasında Bakan Soylu'nun partililerle bir araya gelerek istişarede bulunduğu öğrenildi.