Gaziantep'te 3 kişi sobadan zehirlendi
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Şubat 2022 22:41
Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla girilen evde Behiye Özkan'ın yanı sıra kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'in (8) cansız bedeniyle karşılaşıldı. 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Evde yapılan incelemede, söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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