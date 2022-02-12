Yozgat'ta ekmek 2 lira 50 kuruş oldu

MEB 'iffetsizlik' dedi memuriyetten attı, Danıştay 'özel hayat' diyerek iade etti

Muğla İli'nde bir lisede yaşanan olay MEB ile Danıştay'ı karşı karşıya getirdi. Okulda görevli müdür vekili ile İngilizce öğretmeni arasında duygusal ilişki yaşandığı iddia edildi. İddia ile ilgili yapılan soruşturma üzerine MEB, müdür vekilini memuriyetten çıkardı. Konu Danıştay'a geldi. Danıştay ise, iddiaları özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idare mahkemesinin hukuka uygun olduğuna ilişkin verdiği kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay ile MEB arasındaki iffetsizlik tartışmasının ayrıntıları şöyle: