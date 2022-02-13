KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 07:00
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız