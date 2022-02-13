Sözleşmeli personeller ile kariyer uzmanlarının sorunları çözülmelidir

Sözleşmeli personelin ek ödeme sorunu ve çözüm önerisi



TÜİK'te çalışan bizlerin 4/C'li iken 696 sayılı KHK ile 4/B'ye geçişi 3 tip unvan ile sağlanmıştır. Bu unvanlar İdari Büro Görevlisi, İdari Destek Görevlisi ve anketör unvanı. Son toplu sözleşmede tüm 4/B'lilerin sabit olan ek ödemesi 10 puan artırılmıştır. Fakat mutabakat metnine idari destek personeli ile büro personeli eklenmiş anketör unvanı teknik bir hatadan dolayı unutulmuş/işlem hatası yapılmış. Yetkililerle görüştüğümüzde anketör unvanının eklemesinin unutulduğu ifade edildi. Göz göre göre ek ödememizdeki minik bir artışı bile alamadık. E.E.

657 sayılı Kanun'un geçici 43. maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu kanunun 4'üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 6. Dönem toplu sözleşme metninde İdari büro görevlisi ile idari destek personelinin ek ödemesinin yer aldığı maddede ise; "657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca idari büro görevlisi ve idari destek personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir." ifadesine yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun'un geçici 43. maddesindeki hükme göre 4/C kapsamındaki geçici personelden yüksekokul mezunu olanlar idari büro görevlisi, ilk ve ortaöğretim mezunu olanlar idari destek görevlisi, TÜİK'te görev yapanlar ise anketör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmiştir. Söz konusu iki unvanın tüm kurumlarda görev yaparken anketörler ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun görev alanı gereğince sadece bu kurumda görev yapmaktadırlar.

Yukarıda yer verilen toplu sözleşme hükmüne göre anketörlerin 10 puanlık ek ödeme artışından yararlanması mümkün değildir.

Eğer toplu sözleşme metninde bir yanlışlık yapıldığı düşünülüyorsa Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklik yapılarak anketörlerin ek ödemelerinde artış yapılarak sorunun çözüme kavuşturulacağını düşünüyoruz.

Torba kadro mağdurlarının sorunları ne zaman çözülecek?



Yaklaşık 10 yıl özel bir bankada müfettiş vb. pozisyonlarda çalıştıktan sonra kamuda Uzm. Yardımcısı olarak göreve başladım ve geçtiğimiz ay da uzmanlığımı aldım. Şu anda 7/3 derecedeyim. Özel sektördeki hizmetlerimin ¾'ünü saydırdığımda 10 yılımı tamamlamış olarak 68/B kapsamında 1. dereceye atanabilecektim. Birim amirlerim de atamaya onay vermek istediklerini ancak Tasarruf Tedbirleri Genelgesi nedeniyle atanamadığımı ilettiler. Özel sektörde aldığım onca eğitim ve tecrübemi şu anda kamuya sunmaktayım. Birçok başarılı iş ve projede yer aldım ve amirlerimin takdirini kazandım. Buna karşın bu genelge nedeniyle çok büyük bir hak kaybı ile (aylık yaklaşık 2.400 TL) karşı karşıya kaldım. Benden önce uzman olan ve bu haktan yararlanan uzman arkadaşlarımla aynı pozisyonda olmama karşın onlardan çok daha düşük bir maaş almaktayım. Bu durum çalışma barışını bozabileceği gibi çok ciddi motivasyon kaybına da neden olmaktadır. Devletimizin bizim maaşımızla tasarruf etmesini anlamakta güçlük çektiğimi ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için gerekli adımların atılacağını umuyoruz. O.A.

Tasarruf Tedbirlerine ilişkin 2021/14 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde torba kadro uygulamasına ilişkin olarak; "14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır." ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, torba kadro atamaları şefler dahil olmak üzere sadece yönetici kadrolarına yapılacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara atama yapılmayacaktır. Yapılan düzenlemenin bazı tartışmaları beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır.

3046 sayılı Kanun'da hiyerarşik yönetim kademeleri sayılmışken burada yer alan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla mevcut mevzuatta hiyerarşik kademelerin yer aldığı bir düzenleme bulunmamaktadır. Genelgeye göre şefler yönetici kadrosunda kabul edilerek torba kadro uygulamasından yararlandırılırken kariyer uzman kadrolarının durumunun ne olacağı tartışmalı hale getirilmiş ve kamu kurumları bunları şefler gibi yönetici olarak kabul etmemektedir.

Bize göre, 657 sayılı Kanun'un 36/A-11 inci maddesinde yer alan kariyer uzmanlar yönetim hiyerarşisi içerisinde yer almaktadırlar. Kaldı ki bunların şeflerin emrinde çalıştırılması da mümkün değildir ve uygulamada da şefler bunların emrinde çalıştırılmaktadır. Aynı durum kariyer uzmanlar arasında yer almayan uzmanlar için de geçerlidir. Hatta birçok kurumun görevde yükselme yönetmeliklerinde şefle uzmanın hiyerarşik durumu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla Genelgede yer almadığı için kariyer uzmanların torba kadro uygulaması dışında tutulması doğru olmayacaktır.

Bazen mevzuat yazımında amaçlananla yazılanlar farklı olabilmektedir. Bu nedenle ya genelgede yer alan düzenlemenin hangi amaca matuf olduğunu açıklayan bir yazı kamu kurumlarına gönderilerek tereddütler giderilmeli ya da Genelgedeki düzenleme değiştirilmelidir. Zira gereksiz tartışmalar çıkması ve kurumlarla memurların karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Tasarruf genelgesi gereğince kariyer uzmanlar aylık 2.343,8 TL kayıp yaşıyor



Normal şartlarda 10 yıllık kariyer uzman 5/2 derece ve kademeye yükselir. Ancak tasarruf genelgesi öncesinde bir kamu kurumunda 10 yıllık hizmeti ve 5-2 derecede bulunan bir uzman, idarenin takdiriyle 1/1 inci dereceli uzman kadrosuna atanabilirdi. Bu atama neticesinde de alacağı net maaş 14.790,8 TL olacaktır. Ancak 5/2 derece ve kademede bulunan bekar bir Uzman 666 sayılı KHK gereğince 12.447 TL net maaş almaktadır. Buna göre tasarruf genelgesi gereğince yaşanan kayıp ise 2.343,8 TL'dir.

Sonuç olarak, bu kadar büyük bir maaş kaybına sebep olunacağı dikkate alınarak kariyer meslek mensuplarına getirilen torba kadro kısıtlamasının kaldırılmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Kariyer meslek mensupları için torba kadro kısıtlaması getirilmek istenmesinin kamunun en nitelikli personelini küstüreceğini ve ortaya çıkan sonucun da buna değmeyeceğini hatırlatmak isteriz.