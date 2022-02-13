Hastane magandaları mutlaka hapse girecek

Sağlıkta son günlerde artan şiddet olaylarına karşı Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yeni kanuni düzenleme hazırlanıyor. Sağlıkta şiddet konusundaki hapis cezalarının paraya çevrilmesinin önüne geçecek şekilde düzenleme yapılacak.

Mevcut düzenlemeye göre, sağlık personelini kasten yaralama suçunun 3 yıla kadar cezası bulunuyor. Fakat iyi hal ve infaz rejimi uygulaması gibi faktörlerle failler en fazla 6 ay hapis cezası alıyor ve bu ceza, para cezasına çevrilebiliyor.

Yeni yapılacak düzenlemeyle şiddet uygulayanlara verilen cezanın paraya çevrilmesinin önüne geçilmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca doktor hatalarını gerekçe göstererek son dönemde artan tazminat davalarına da çözüm getiriliyor.

Hakim ve savcıların verdikleri kararlar sebebiyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesine benzer bir uygulama doktorlar için de getirilecek. Doktor hatası iddiasıyla açılacak tazminat davalarının 'Kesin Adli Tıp Raporu' şartına bağlanması da tartışılan formüller arasında.

YÜCEL KAYAOĞLU