KDV'nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinin KDV'sinde 7 puanlık indirim market sepetinde hissedilecek.

Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşecek.

KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için marketleri dolaştık. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünleri sepete ekledik.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırladık.

EN UCUZDA 32 TL



Bir sepete marketlerin markalılara göre daha ucuza satışa sunduğu ve private label olarak adlandırdığı ürünleri ekledik.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor.

KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.

736 TL'DEN 684'E İNECEK



Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırladık.

Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı ekledik.

Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.

Betül ALAKENT