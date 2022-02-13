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Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi! 3 il ve 758 ilçeden büyük

Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi'nin nüfusu Ardahan, Bayburt ve Tunceli'yi geride bıraktı. Türkiye'nin en kalabalık 20 mahallesinden 16'sı da İstanbul'da bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 11:16
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Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi! 3 il ve 758 ilçeden büyük

Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 798 kişiyle 3 ilin ve 758 ilçenin nüfusunu geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

Kentte, 398 bin 122 kişinin yaşadığı Beylikdüzü ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Mahallesi de 111 bin 798'e ulaşan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık mahallesi olma özelliğini korudu.

- Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi

Geçen yıl nüfusu 10 bin 130 kişi artarak Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi olan Adnan Kahveci, 94 bin 932 nüfuslu Ardahan'ı, 85 bin 42 kişilik Bayburt'u ve 83 bin 645 kişinin ikamet ettiği Tunceli'yi geride bıraktı.

Adnan Kahveci Mahallesi'nin, Türkiye genelindeki bazı merkez ilçeler de dahil olmak üzere toplam 758 ilçeden daha kalabalık olduğu dikkati çekti.

Bu mahallede oturan kişi sayısı, İstanbul'un 16 bin 372 nüfuslu Adalar, 41 bin 627 kişinin yaşadığı Şile ve 76 bin 131 nüfusa sahip Çatalca'yı da geçti.

Adnan Kahveci Mahallesi, 11'er nüfusa sahip Türkiye'nin en küçük 12 mahallesinden 10 bin 163 kat daha büyük olma özelliği taşıyor. Bu mahalleler arasında Ankara Kızılcahamam'daki Göl Mahallesi, Erzurum İspir'deki Akpınar ve Kaynakbaşı ile Pazaryolu'ndaki Ayçukuru, Kayseri Develi'deki Kozluca, Malatya Pütürge'deki Çukuroymağı ve Yeşilyurt'taki Işıklı, Manisa Salihli'deki Akçaköy ve Soma'daki Kobaklar, Samsun Havza'daki Orhaniye ve Vezirköprü'deki Yarbaşı, Tokat merkezdeki Bedestenlioğlu OSB mahalleleri bulunuyor.

Adnan Kahveci Mahallesi, 1532 ile Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük'ten 73 kat daha kalabalık olmasıyla dikkati çekiyor.

- En kalabalık 20 mahalleden 16'sı İstanbul'da

Türkiye'nin en kalabalık 20 mahallesinden 16'sı İstanbul'da bulunurken, ikisi Diyarbakır'da, biri Kayseri'de, diğeri de Ankara'da yer alıyor. En kalabalık 20 mahalle arasında Başakşehir ve Küçükçekmece'den dörder mahalle bulunuyor.

Ülke genelindeki en kalabalık 10 mahalle ve nüfus sayıları şu şekilde:

"Diyarbakır Bağlar'a bağlı Bağcılar Mahallesi 141 bin 11, Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 111 bin 798, Başakşehir'deki Kayabaşı 108 bin 556, Küçükçekmece'deki Atakent 103 bin 195, Diyarbakır Kayapınar'daki Fırat Mahallesi 90 bin 818, Maltepe'deki Zümrütevler 88 bin 42, Kayseri Talas'a bağlı Mevlana Mahallesi 87 bin 561, Bahçelievler'deki Zafer 86 bin 758, Ankara Altındağ'a bağlı Karapürçek 83 bin 53, Küçükçekmece'deki Halkalı Merkez Mahallesi 80 bin 715."

Sıralamada, Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi 11'inci, Ataşehir'deki İçerenköy Mahallesi 12'nci, Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi 13'üncü, Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi 14'üncü, Başakşehir'deki Başak Mahallesi 15'inci, Bahçelievler'deki Kocasinan Merkez Mahallesi 16'ncı, Başakşehir'deki Güvercintepe Mahallesi 17'nci, Başakşehir'deki Başakşehir Mahallesi 18'inci, Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi 19'uncu, Küçükçekmece'deki Kanarya Mahallesi de 20'nci olarak yer aldı.

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- Nüfusu 8 yılda iki kattan fazla arttı

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl mahallenin nüfusunun 2020'ye göre 10 bin kişiden fazla arttığını belirterek, yüksek katlı sitelerin bulunduğu mahalleye gelenlerin de rahat yaşadığını söyledi.

Topaloğlu, bu mahalleye sonradan yerleşen vatandaşların Etiler, Bebek, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler ve Ataköy'den geldiğini dile getirerek, yeşil alanları bulunduğu, otopark sıkıntısı yaşanmadığı ve sakin bir yer olduğu için tercih edildiğini anlattı.

Topaloğlu, nüfus açısından Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bırakan, İstanbul'daki 3 ilçeden daha kalabalık olan mahallede muhtarlık yaptığı için gurur duyduğunu belirterek, mahallenin nüfusunun 8 yılda iki kattan fazla arttığını kaydetti.

Muhtar seçildiği 2014'te mahallenin 49 bin civarında nüfusa olduğunu, bu rakamın geçen yılki artışla 112 bine yaklaştığını dile getiren Topaloğlu, şunları söyledi:

"Bu yükselişe şaşırmadım. Zaten beklediğimiz bir artıştı. O kadar vatandaşımız burada, fakat yine aynı şekilde sakin, düzenli ve çok güzel bir yaşam sürüyoruz. Artışın mahallemize çok büyük bir yansıması olmadı, sadece çok güzel komşularımız geldi. Onlarla yine bu mahallede güzel bir şekilde yaşayacağız."

Mahalle sakinlerinden Bilge Çetin ise 3 yıldır Adnan Kahveci'de yaşadığını belirterek, "Burası gelişmiş bir şehir olduğu için nüfusu günden güne artmakta. Ben 3 senedir nüfus artışının herhangi bir olumsuz yanını görmedim, bir sıkıntımız olmadı." diye konuştu.

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