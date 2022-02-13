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Hurda klasik araçlar emektar kaporta ustalarının ellerinde yenileniyor

Giresunlu üç kaporta ustası, hurdaya alınmış klasik araçları yılların verdiği tecrübeyle onararak trafiğe çıkmalarını sağlıyor. 47 yıllık kaporta ustası Fahrettin Dündar, "Nasıl ki bakırcılar tencere, tava döverek işlerini yapıyorsa biz de bu araçları çekiçle, el işçiliğiyle yapıyoruz. İşçiliğimizi görenler zaten takdir ediyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 12:30
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Giresun'da uzun yıllardır kaporta tamiri yapan üç usta, hurdaya ayrılan klasik araçları el işçiliğiyle onarıp yeniliyor.

Bulancak ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda çalışan Hacı Mustafa Özcan (65), Fahrettin (58) ve Şakir Dündar (59), son 5 yıldır klasik araçların onarımını yapıyor.

Klasik araçlara merakın artmasıyla tamamen bu işe yönelen emektar ustalar, işlerinde tecrübelerini konuşturuyor.

Ustalar, araçların onarımını ağır makine kullanmadan çekiç, kaynak makinesi ve keski gibi el aletleriyle yapıyor. Tecrübe sahibi üç usta araçların kapı, kaput, bagaj kapağı gibi çürümüş parçalarını tekrar üreterek yerine monte ediyor. Böylece önemli bölümleri çürüyüp paslanan klasik araçlar ustaların elinde yeniden hayat bularak yollara çıkıyor.

- "Adımız duyuldukça işlerimiz de arttı"

İş yerinin sahibi de olan 52 yıllık usta Hacı Mustafa Özcan, AA muhabirine, mesleğini 42 yıldır kendi dükkanında sürdürdüğünü söyledi.

Son 5 yıldır klasik otomobillere yöneldiklerini anlatan Özcan, "Bunun sebebi bu tür araçları seven müşterilerin zamanla bizi tanıyıp sayılarının artmasıydı. Son zamanlarda klasik araçlara rağbet var, insanlar daha değişik olduğu için bu araçları seviyor. Adımız duyuldukça işlerimiz de arttı, biz de tamamen klasik araçlara yöneldik." dedi.

- "Bizimkisi normal bir işçilik değil"

Meslekte 47'nci yılını sürdüren Fahrettin Dündar (58) da ekip olarak eskimiş, onarım gerektiren klasik araçları hayata döndürdüklerini ifade etti.

Yaptıkları işten keyif aldıklarını belirten Dündar, "Her işi el ustalığıyla yapıyoruz. Bizimkisi normal bir işçilik değil. Sac işçiliğini elimizle yapıyoruz, baskı kullanmıyoruz. Normal düz tabaka sacı el işçiliğiyle, küçük aletlerle işleyip aracın gereken parçasının bire bir aynısını yapıyoruz, orijinali fark edilmez." diye konuştu.

Dündar, güzel işçilik yaptıklarını düşündüğünü dile getirerek, "Nasıl ki bakırcılar tencere, tava döverek işlerini yapıyorsa, biz de bu araçları çekiçle, el işçiliğiyle yapıyoruz. İşçiliğimizi görenler zaten takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır kaporta işini yapmaları dolayısıyla klasik araçlara aşina olduklarının altını çizen Dündar, "Bu araçların, yeni nesil araçlar gibi hazır parçaları mevcut değil. Bu tamamen el işçiliği gerektiriyor. Bu işi yapabilecek usta sayısı da çok az." dedi.

- "Elle yaptığımız parçaları eskileri ile değiştiriyoruz"

Şakir Dündar (59) ise 48 yıldır mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Onarım için gelen bir klasik aracı 4-5 ayda hazırlayabildiklerini vurgulayan Dündar, şöyle devam etti:

"Araç bize geliyor, komple söküyoruz, işin özüne iniyoruz, boyasını kazıyoruz. Çürümüş noktaları oluyor, bunları belirleyip onarıyoruz. Elle yaptığımız parçaları eskileri ile değiştiriyoruz. Arabanın şekline göre bu süre fark eder. Yaptığımız araçları boyaya veririz, iç dizaynı, elektrik aksamı ve alt bakımları yapılır, bu süreci takip ederiz. En son tüm kontrolleri yapıldıktan sonra da aracı sahibine teslim ederiz."

Şakir Dündar, aracın bitmiş halinin dikkat çektiğini belirterek, "Çevredeki meslek arkadaşlarımız da dahil gelip bakarlar. Bir insan kendi yaptığını beğenirse herkesin beğenmeme şansı yok. Müşteri özellikle bize teşekkür eder, 'Ben bu kadar beklemiyordum' der. Biz de bu sözleri duyup eve gidince yastığa başımızı daha rahat koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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