Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı
Cumhur İttifak'ı genişleyecek mi? Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Cumhur İttifak'ı genişleyecek mi? Erdoğan'dan sürpriz görüşme
80'inci kez pozitif çıktı! Bilim Kurulu Üyesi değerlendirdi
80'inci kez pozitif çıktı! Bilim Kurulu Üyesi değerlendirdi
Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu! İşte o ürünler
Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu! İşte o ürünler
Meclis, 12 günlük aranın ardından mesaisine başlıyor
Meclis, 12 günlük aranın ardından mesaisine başlıyor
Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi! 3 il ve 758 ilçeden büyük
Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi! 3 il ve 758 ilçeden büyük
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesemez
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesemez
KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı
KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı
İki ilin pastırma ve sucuk kavgası büyüyor
İki ilin pastırma ve sucuk kavgası büyüyor
Mahkeme iptal etti, 365 hakim, savcı ve bürokrat açıkta kalacak
Mahkeme iptal etti, 365 hakim, savcı ve bürokrat açıkta kalacak
KDV'nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak?
KDV'nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak?
YÖK Başkanı anlattı: İşte 10 soruda barajsız sistem
YÖK Başkanı anlattı: İşte 10 soruda barajsız sistem
Hastane magandaları mutlaka hapse girecek
Hastane magandaları mutlaka hapse girecek
Sözleşmeli personeller ile kariyer uzmanlarının sorunları çözülmelidir
Sözleşmeli personeller ile kariyer uzmanlarının sorunları çözülmelidir
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'
'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'
Ambulans uçak Almanya'daki İzmirli öğretmen için havalandı
Ambulans uçak Almanya'daki İzmirli öğretmen için havalandı
Görevden dönen İnfaz ve Koruma Memuru faciayı önledi
Görevden dönen İnfaz ve Koruma Memuru faciayı önledi
İstanbul Halk Ekmek'ten paketli ürünlere yüzde 116'ya varan zam
İstanbul Halk Ekmek'ten paketli ürünlere yüzde 116'ya varan zam
Polisin cinnet anı kamerada...1 ölü 2 yaralı
Polisin cinnet anı kamerada...1 ölü 2 yaralı
86 bin 193 yeni vaka... Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
86 bin 193 yeni vaka... Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
ÖZDER'den YKS'de baraj puanının kaldırılması açıklaması
ÖZDER'den YKS'de baraj puanının kaldırılması açıklaması
24 soruda her işçinin bilmesi gereken kritik bilgiler
24 soruda her işçinin bilmesi gereken kritik bilgiler
Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı

Karabük Üniversitesi'nde verilen akademik kadro ilanına başvuran adayların ALES puanları yüksek olmasına rağmen sınavda elendiği ve aynı üniversitede öğretim görevlisinin eşinin kadroya alındığı iddia edildi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 13 Şubat 2022 12:48
Yazdır
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı

Karabük Üniversitesi, 31 Aralık'ta çeşitli branşlarda akademik kadro alımı yapmak için ilan verdi. İlanda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne 1 personel alınacağı belirtilerek, özel şartlarda Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında Sağlık alanında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak şartları arandı. Bazı adaylar şartları karşılamadığı için elenirken sınava 6 kişi girmeye hak kazandı.

SINAV 2 KEZ ERTELENDİ

Üniversite 21 Ocak günü yapılacak olan sınavların kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle önce 25 Ocak tarihine ardından da 7 Şubat'a erteledi. Üniversiteden geç bildirmesi nedeniyle iki kez kente gelip memleketlerine geri dönen adaylar, Safranbolu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulunda 7 Şubat'ta yapılan sınava girdi. ALES ve lisans mezuniyet notunun ortalamasına göre sıralanan adaylara her biri 20 puan olan 5 klasik soru soruldu.

PUANI AZ OLAN KADROYA GİRDİ YÜKSEK OLAN YEDEĞE ALINDI

ALES ve lisans mezuniyet not ortalaması 84,571 ile en yüksek olan adaya, sınavdan 37 puan verilirken, ortalaması 76,116 ve sınava giren adaylar arasında 5. sırada olan aynı zamanda eşi aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Ü.T'ye 57 puan verildi. 3 notun ortalamasıyla Ü.T 69,682 puan ile ilk sıraya çıkarken, diğer aday yedek listesine alındı.

EŞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Karabük'te yaşayan Ü.T'nin, eşi H.K.K.T'nin aynı üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde öğretim görevlisi olduğu, kendisinin de Sağlık-Sen Karabük Şubesi yönetim kurulunda bulunduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenlik uzmanı olarak çalışan Ü.T, 2021 yılında İşletme Bölümü tezli yüksek lisansını ise içme suyu markaları üzerine yaptığı ileri sürüldü. Sınava giren diğer adayların ise farklı illerdeki çeşitli üniversitelerde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıkları ve Ü.T'nin ise ilanda aranan özel şartları dahi karşılamadığı iddia edildi.

İSMAİL AKDUMAN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular
Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular
5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90'a yükseldi
5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90'a yükseldi
Türkiye'nin mucitleri yetişiyor
Türkiye'nin mucitleri yetişiyor
YÖK Başkanı anlattı: İşte 10 soruda barajsız sistem
YÖK Başkanı anlattı: İşte 10 soruda barajsız sistem
Okul lojmanını ana sınıfı yapmak için kadınlar seferber oldu
Okul lojmanını ana sınıfı yapmak için kadınlar seferber oldu

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu

Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar eğitimini tamamlayanların polis memuru rütbesine aday memur olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sözlü sınavı hukuka uygun buldu.
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar

Temyiz tarihini kaçıran avukata Danıştay'dan kötü haber! Muafiyetiniz vardı
10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak- YÖK'ün yeni düzenlemesiyle üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale gelecek
Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek

Üniversitelerde kişiye özel ilan furyası bir türlü sona ermiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de sözleşmeli personel alımlarında onlarca kişiye özel sertifika şartına yer verdi!
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Polisler, mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü henüz açıklanmadı.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Maske takması için uyaran polise 'Artistliğiniz kime' diyen kadına 6 ay hapis

Maske takması için uyaran polise 'Artistliğiniz kime' diyen kadına 6 ay hapis

Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Türkiye'nin en zeki şehirleri

Türkiye'nin en zeki şehirleri

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.