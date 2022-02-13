Maske takmadığı için uyaran polise, 'Artistliğiniz kime' diyen kadına hapis

16 Şubat 2020'de Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç. (28) çay bahçesinde oturduğu masayı bilinmeyen bir nedenle devirdi. Devrilen masayı gören çay bahçesindeki garsonlar Gülcan Ç'yi uyardı. Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız'a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki sigara küllüğü, peçetelik ve su şişesini garson Yıldız'a fırlattı. Yaşanan olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç.'yi gözaltına aldı. Garson Yıldız ise olaydan sonra hastaneden rapor alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Gülcan Ç. hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından Kahramanmaraş Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



6 yıl 10 ay hapis cezası talebiyle yargılanan Gülcan Ç, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı ve ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına çevrildi. Son duruşmada da Gülcan Ç.'nin tehdit suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Gülcan Ç. karardan sonra bir üst mahkemeye itirazda bulundu.



Garson Yaşar Yıldız, "Maalesef o tatsız olayı yaşadık. Bu şahıs farklı birkaç yerde de aynı tutarsız davranışları sergilemiş, toplum içinde sürekli huzursuzluk çıkarıyordu. Biz bundan şikayetçi olup davanın peşini bırakmadık. Sonunda da adalet nihayet kararını verdi, beklediğimiz bir sonuç oldu. Bizim herhangi bir maddi beklentimiz yoktu, sadece toplum içinde huzuru kaçıran bu tip insanların bu şekilde cezalandırılması. Sağ olsun yüce adaletimiz de gerekli örnek kararı verdi. Mevcut üç dosyamız vardı, iki tanesini kazandık. Gerekli cezaları aldı. Şu anda da devam eden son bir duruşmamız kaldı. Yaklaşık 2-3 bin lira para cezası almıştı, onun dışında kesinleşmiş 6 ay hapis cezası aldı. Olaydan sonra hiç karşılaşmadık ama adliyede taşkınlıklar çıkarmıştı" dedi.



Öte yandan, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda 10 Aralık 2020 tarihinde de korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmadığı gerekçesiyle Gülcan Ç.'yi önce uyarmış, ancak Gülcan Ç. maske takmamakta ısrar edince polisler kimliğini istemişti. Buna sinirlenen Gülcan Ç., 'Vermiyorum kardeşim gel de al' dedikten sonra 'Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya?' demişti. Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Maske olayından sonra karakola götürülen Gülcan Ç, karakolda da tüm uyarılara rağmen maske takmayarak, 'Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz, CİMER'e de yazacağım. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek tehditlerde bulunmuştu. Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt gelmişti.



Gülcan Ç., daha önce de güzellik merkezi ve halk otobüsü gibi yerlerde maske konusunda çıkardığı olaylarla Türkiye'nin gündemine gelmişti.