Çobanlığı teknolojiyle birleştirdi: Kaçan hayvanlarını dronla buluyor

Hayvancılığı teknolojiyle buluşturdu, çoban sürüsünü dronla topladı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Dağlı Köyü'nde yaşayan Mesut Topal, üniversiteden mezun olduktan sonra ailesinin uğraştığı hayvancılık işini tamamen ele almaya karar verdiğini söyledi.

"Dronla işimiz bayağı kolaylaştı"

Dağlık bölgede yaşamalarından dolayı hayvanların sürekli dağın eteklerine kaçtığını belirten Topal şöyle konuştu:

"Bir çoban bulayım dedim. Baktım hem maliyeti yüksek, hem de bir süre yapıp sonra kaçıp gidiyorlar. Haber geliyor köyün üstünde hayvanınız var diyorlar. Oradan ihbar gelip de biz gidene kadar hayvan görüldüğü yerde kalmıyor başka yere gidiyorlar. Gözle, kara yoluyla bulmak bayağı bir zahmetli sıkıntılı. Dron alsam dedim hem maliyeti daha düşük olur. Bununla işimiz bayağı bir kolaylaştı."

Dağın eteklerine veya mağaraya kaçan hayvanlarını dronla buluyor

Sürüsünü oturduğu yerden takip eden Mesut Topal, aldığı dronun en büyük yardımcısı olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Dronu kaldırıyorum. Hayvan nerede? Hangi mağaraya girmiş? Hangi çalının arasına sokulmuş? Yerini tespit ettikten sonra hayvanı alıp gelmesi daha kolay oluyor. Özellikle keçilerin doğum sırasında, sancısı gelen doğumu gelen keçi evden uzaklaşmayı tercih ediyor. Kendini kuytu köşeye, inlere, mağaralara atıyorlar. Onları bulundukları yerden bulması kolay oluyor. Dron nasıl kullanılır, nasıl yönetilir? Veya bulunduğum bölgede hangi dronu almalıyım? İşte dağlık bölgede çarpar mıyım? Düşürür müyüm? Eğitimlerini hep video üzerinden izleyerek öğrendim."

Topal, ilk başta tepkilerin alaycı olduğunu söylese de daha sonra hayvancılıkla uğraşan birçok kişinin heves ettiğini aktardı.