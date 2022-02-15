Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
En iyi fiyat garantisiyle kasko
En iyi fiyat garantisiyle kasko
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Üç KDV indirimi daha geliyor
Üç KDV indirimi daha geliyor
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Şubat 2022 14:00
Yazdır
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7354 Nolu Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Öğretmenlik kariyer basamakları" başlıklı 6. maddesi 6. fıkrasındaki; "(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." hükümlerine göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecektir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun geçici 1.maddesi ile Kanun Resmi gazetede yayımlandığı tarihte halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden yararlanacaktır. Fakat önceki kanunda 7 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabildiğinden 2006 yılından itibaren uzman öğretmen olan öğretmenler şu an en az 23 yıllık hizmet süreleri olduğundan ve bu öğretmenler 8/1 den başladıkları için tamamı birinci dereceye inmiş durumda olduklarından halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden faydalanamayacaktır.

Öğretmenlik Meslek Kanununun 8. maddesi 1. fıkrasındaki; "Madde 8- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B - Eğitim, Öğretim Tazminatı" bölümünde yer alan "% 40'ına" ibaresi "% 120'sine" şeklinde, "% 20'sine" ibaresi "% 60'ına" şeklinde değiştirilmiştir." hükümleri ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirme yapılmıştır.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilmiştir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Yürürlük" başlıklı 11. maddesindeki; "Madde 11- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükümleri gereğince; halihazırdaki 83.350 uzman öğretmen ve 100 başöğretmen bu tazminat düzenlemesinden 15/1/2023 tarihinde yararlanacaktır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 6. maddesi 8. fıkrasındaki hükümlere göre; Öğretmenlik Meslek Kanununun uygulanması ile ilgili örneğin uzman öğretmenlik süreçleri, eğitimlerin içerikleri gibi kanunda belirtilmeyen ama sahada uygulanırken dikkat edilecek konuları içeren bir yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacaktır. MEB taslak yönetmeliği dün yayımladı. Tıklayınız.

Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan; a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere Başöğretmenlik Eğitim Programı düzenlenecektir.

Bu bilgilere göre; Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının 15/1/2023 tarihinden önce yönetmelik çıkarıp, eğitim programlarını tamamlayıp sınav duyurusunu yayınlayarak gerekli süreçleri tamamlayabilmesi için önünde yaklaşık olarak 11 ay bulunmaktadır.

Sınav süreci öncesinde eğitim programları için en az 2 ay gerekeceğinden, ayrıca sınav duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması sürecinin de 1 ay süreceğinden hareketle yönetmeliğin 2-3 ay içinde yayınlanmasının ardından Eylül ayında programlara başlanılarak Kasım sonunda sınavın yapılması gerektiğini öngörmekteyiz.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor

Bu Habere Tepkiniz

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı
Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
Üniversitelerde çalışan idari personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2022 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmasını bekliyor!
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
RTÜK üyelerine yapılan hatalı ödemelerle ilgili Sayıştay'dan iki önemli karar
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant olan Omicron'un endişele verici yeni semptomları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un yaygın olarak gözlemlenen baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlarına yenilerini ekledi.