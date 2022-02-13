AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da gençlerle buluştu

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Yıldırım'ın yanı sıra Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Binali Yıldırım, dünyanın belirli aşamalardan geçtiğini, gençlere, şu anda içinde bulunulan dönemin bilgi çağı olduğunu, akıl terinin alın terinden daha fazla işe yaradığı ve para ettiği bir döneme girildiğini belirtti.

Yıldırım, bu dönemin Türkiye için çok büyük bir avantaj ve fırsat olduğuna dikkati çekerek, "Akıl teri genç beyinlerde. Sizin akıl teriniz, bilginiz, bilgiye erişiminiz, onu üretmeniz ve ticarileştirmeniz Türkiye'nin en büyük sermayesidir, en büyük güvencesidir." ifadesini kullandı.

"Metaverse" konusuna da değinen Yıldırım, bu teknolojinin bütün alışkanlıkları değiştireceğini, bilinen mesleklerin yüzde 50'sinin gelecek 15 yıl içerisinde yok olacağını ve hiç bilinmeyen yeni mesleklerin ortaya çıkacağını kaydetti.

Yıldırım, etkinlikte tavsiyelerde bulunduğu gençlerin sorularını da yanıtladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise siyasete gençlik kollarında başladığını belirterek, geleceği gençlerin inşa edeceğini dile getirdi.

Çağırıcı, konuşmasında ilçedeki yüzme havuzları, inşaata başlanan kütüphane ve e-spor merkezleri gibi projelere dair bilgiler verdi.