Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Hacı Beşbadem, bundan sonra görevini genel sekreter olarak yürütecek.

Hacı Beşbadem, federasyon bünyesinde daha önce 5. kademe teknik direktör ve uluslararası karate hakemi olarak görev yapmıştı.