MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİNİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI UYGULANAN BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE, İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA HAFTADA KAÇ SAATE KADAR EK DERS GÖREVİ VERİLEBİLİR?

Çok Programlı Anadolu Lisesinin mesleki eğitim merkezi programı uygulanan bölümünde görev yapan öğretmenlere, işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceğine ilişkin MEB görüş yazısı.

MEB görüş yazısında; "Söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden aynı okulun mesleki eğitim merkezi programı uygulanan bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında görevlendirilenlere, haftada okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında olmak üzere büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde haftada 24 saate, diğer il ve ilçelerde ise haftada 18 saate kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte MEB'in görüşü;

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİ KAT SAYILARI HANGİLERİDİR?

Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde belirlenen gösterge rakamları üzerinden hesaplanıp hesaplanamayacağına ilişkin MEB görüş yazısı.

MEB görüş yazısında; "Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin, daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 1'inci maddesinde belirtilen açıklama da göz önünde bulundurularak, 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 176'ncı maddesinde belirlenen gösterge rakamları üzerinden hesaplanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte MEB'in görüşü;

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE "ÖĞRENCİ VE SOSYAL KİŞİLİK HİZMETLERİ" EK DERS ÜCRETİ ARTIRIMLI MI ÖDENECEK?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde belirlenen gösterge rakamları üzerinden mi hesaplanır, Toplu sözleşme hükümlerine göre; özel eğitim öğretmenlerinin "Öğrenci ve Sosyal Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırıldıklarından "Öğrenci ve Sosyal Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada alacağı 2 saat ek ders ücreti, yüzde 25 artırımlı olup olmadığına dair MEB görüşü.

MEB görüşünde; "Özel eğitim öğretmenlerinin söz konusu görevleri karşılığında "Öğrenci ve Sosyal Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda görevli öğretmenlere; ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte MEB'in görüşü;

Ahmet KANDEMİR