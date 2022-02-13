Milyonluk tabloya göz çizen bekçi konuştu: Kızlar beni kandırdı

Sovyetler Birliği'nin önde gelen sanatçılarından Anna Leporskaya'ya ait 'Üç Figür' isimli tabloya tükenmez kalemle göz çizerek gündem olan Rus güvenlik görevlisinin kimliği ortaya çıktı.

Rus medyasına konuşan 63 yaşındaki Alexander Vasiliev, o gün yaşananları ve tabloya neden göz çizdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Haber Global'in haberine göre, yaklaşık 800 bin dolarlık tabloya zarar verdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Vasiliev, "Yaptığım için tam bir ahmağım" dedi.



"TABLOLARI VE ÇİZİMLERİ HİÇ BEĞENMEMİŞTİM"

Ekaterinburg gazetesi E1'e konuşan Vasiliev, "Açıkçası o sergideki tabloları ve çizimleri hiç beğenmemiştim. Kötü bir izlenim bırakıyorlardı ve onlara bakmamaya çalışıyordum. İnsanların bu tablolara nasıl tepki verdiğini izledim" diye konuştu.

Vasiliev, "16-17 yaşlarındaki bir grup gencin de tablo ile ilgili konuştuğunu gördüm. Bu eserde neden hiç göz, ağız ve güzellik olmadığını tartışıyorlardı. Sonra gruptan birkaç kız bana, 'Burada çalışıyorsun, göz çizsene' dedi. Ben de bu tabloyu onun mu yaptığını sordum o da kendisinin çizdiğini söyledi" şeklinde konuştu.

"PAHALI OLDUĞUNU BİLSEM YAPMAZDIM"

Kendisine bir tükenmez kalem verdiklerini ve göz çizdiğini söyleyen Vasiliev, "İnsanlar yanımdan geçerken gülüyordu. Bu tablonun bu kadar pahalı olduğunu bilsem yapmazdım" dedi.

Uluslararası sanat kamuoyunun gündemine düşen Vasiliev'in eşi ise, Vasiliev'in bir savaş gazisi olduğunu ve bu sebeple bu çizimi yaptığını iddia etti.