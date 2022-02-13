Isparta'da kar nedeniyle çöken pazar yerinin çatısı kaldırılıyor
Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken Davraz kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 16:38
Belediye ekipleri, kentte 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı sonrası çöken çatının kaldırılması için çalışma başlattı.
Enkazı temizleyen ekipler, çöken çatının altında kalarak hasar gören araçları da kaldırdı.
Bu alanda pazar günleri kurulan tezgahlar, Karaağaç Mahallesi 105. Cadde ve civarında açılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız