Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı

MTSK Direksiyon Eğitimi Sınavında, sınava giren MTSK Sürücü Adayının iki araç arası geri park etme alanında aracın tekerleği kaldırıma çarptığının ve bu çarpmaya rağmen sınavda görevli öğretmenin kursiyeri araçtan indirmeyip devam ettirdiği iddiası ile şube müdürünce tespit edilen; ilgili yasal düzenlemeler uyarınca kendisine verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, fiilini islediği iddiasıyla soruşturma açılmıştır.

Açılan soruşturmada şube müdürünce iddia edilen suçların sübuta erdiğinden öğretmene bu fiilinin karşılığı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(a) maddesi uyarınca "uyarma" disiplin cezası ile ve art arda üç sınavda görevlendirilmemesi yaptırımı ile cezalandırılmıştır.

MTSK Direksiyon Eğitimi Sınavında görevli bir öğretmenin, bu soruşturma sonucunda kendisine verilen cezaya ilişkin il disiplin kuruluna itirazı red edilmiştir.

Öğretmenin MTSK Direksiyon Eğitimi Sınavında komisyon başkanı olarak görev yaptığı, ilgili yönetmeliğin hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle art arda üç sınavda görevlendirilmemesi yaptırımının uygulanmasının yanında ikinci bir cezalandırma olan disiplin cezasıyla cezalandırıldığını ileri sürülerek bu işlemlerin iptali için açtığı idari dava Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 13/04/2021 tarih ve E:2020/1335, K:2021/726 sayılı kararı ile red edilmiştir.

Öğretmen bu kararın akabinde kararın istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması ve iptali ile mahrum kaldığı mali haklarının tazmini için bölge idare mahkemesine başvurmuştur.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 2021/2050 Esas No ve 2022/336 Karar No ve 03.02.2022 tarihli kararındaki "..davacının ve komisyon üyesinin beyanlarının yanlı olma ihtimali karsısında ise, dava konusu ihtilafa vakıf olmuş veya olabilecek kimsenin ifadesine başvurulmadığı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmadığı, bu olayla ilgili olarak sadece saat ve komisyon numarası verilerek tutanak tutulduğu, görüntü ve fotoğraf gibi olayın tespitine dair başkaca delillerin bulunmadığı," gerekçesiyle Adana idare mahkemesinin kararını iptal etmiştir.

Ayrıca Bölge İdare Mahkemesi "uyarma cezası sebebiyle davacının uğradığı bir zararının bulunması halinde bu zararın da tazmini gerekmektedir." hükmüyle öğretmenin art arda üç sınavda görevlendirilmemesi nedeniyle alamadığı sınav ücretlerinin ödenmesine karar vermiştir.

İşte omahkeme kararı:

Ahmet KANDEMİR