Bakan Soylu: Avrupa istikametini kaybetmiş

Bakan Soylu, trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi. Ayrıca 4 tekerlekli eğitim aracını da kullanan Soylu, burada kendi adına fidan dikti. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Soylu, burada açıklamalarda bulundu.

'Avrupa istikametini kaybetmiştir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren 'Türkiye'deki siyasi hayatın nişanesi, değişim ve dönüşümün öncüsü' olduğunu söyledi. Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda ateş çemberi olduğunu anlatan Soylu, Avrupa'nın istikametini kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Etrafımızdaki coğrafyada bugün ateş çemberi var. Avrupa istikametini kaybetmiş. Balkanları yine karıştırmaya çalışıyorlar. Karadeniz'de olanları ve olacakları hep beraber görüyoruz. Afganistan'da yaşananları görüyoruz. Dünyanın şu anda karşı karşıya kaldığı dört temel sorun var şu anda. Birisi pandemi salgını. 21'inci yüzyıl bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir. Bu hevese katılanlar bilsin ki bu iflasın farkında değil ve zavallıdırlar. İkinci problem göç sorunudur ve Gaziantep bunu yakinen yaşayan bir şehirdir. Avrupa bu sorunu sadece bir sınır meselesi olarak gördü. Neden? Bize gelmesinler diye. İnsanların yerinden edilmesine ses çıkartmadılar."

'Ekonomik vesayeti ortadan kaldıracağız'

'Cumhur İttifakı ile birlikte ülke adına çok büyük adımlar atıldığını' da dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski günlerin unutulup geride kaldığını belirtti. Ülkede geçmiş dönemlerde çeşitli vesayetler olduğunu ve bunların tarihe karıştığını aktaran Soylu, 'şimdi bir vesayet kaldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine titrediği artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik vesayeti de hep beraber ortadan kaldıracaklarını' vurguladı.



Soylu, "Bu ülkede parlamenter sistem bir vasi sistem olarak artık bu ülkenin üzerine tahakküm ettirilmeye başlanmıştır. İstediğimiz zaman yargı ile düşürürüz diyorlardı. Üniversiteler bizim elimizde ayağa kaldırırız aklınızı başınıza alın diyorlardı. O günler belki unutuldu. Şunlar devlet memuru olabilir, bunlar olamaz denildiği belki unutuldu. Askeri darbelerle vesayetlerle haddinizi bildiririz denildi ve bu vesayet de kapatıldı. Bu vesayeti bu millet 15 Temmuz'da kaldırdı. Medya vesayeti vardı, sermaye vesayeti vardı. Patron biziz biz yönetiriz bu ülkeyi diyorlardı. Patron milletin kendisidir. İstedikleri hükümeti değiştiren liderlere, ailelere her türlü çirkin iftiraları atan ve itibarsızlaştırmaya çalışan bir medya vesayeti vardı. Nerede şimdi yerlerinde yeller esiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 20 yıllık bir zaman diliminde dünyanın ve küresel güçlerin bir ülkeye diktiği bir vesayeti 20 yılda kaldırabilecek herhangi bir ülke yoktur. Herhangi bir siyasi anlayış da söz konusu değildir. Şimdi bir vesayetimiz kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine titrediği artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik vesayeti de hep beraber ortadan kaldıracağız'' diye konuştu.

