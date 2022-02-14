Engelliler araç alamıyor

21 Aralık 2021 tarihli resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, engellilerin ÖTV muafiyetinden dolayı alabilecekleri araçlarda sınır 330 bin TL'den 450 bin TL'ye yükselmişti.

Ancak, engelliler en fazla 450 bin TL'lik sıfır araç almaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Piyasada ise engellilerin, özellikle tekerlekli sandalye kullanan engellilerin ihtiyacına cevap verecek araçlar ise çok daha yüksek fiyatlarda...

Tekerli sandalye kullanan engelliler bagaj hacimden dolayı C SUV veya bagaj hacmi geniş C segmentinden araç almalarına imkan sağlanmasını, bunun içinde limitin yükseltilmesini talep ediyor.