TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi, e-devlet entegrasyonu sayesinde sınav belgeleri, mezuniyet belgeleri gibi belgeleri talep etmeden adayların başvurmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Şubat 2022 00:10
TÜBİTAK İŞ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ
TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi, adayların daha hızlı başvuru yapabilmeleri, yetkinliklerine uygun ilanları etkin bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla yeniden tasarlandı.
Yeni tasarımla birlikte e-devlet entegrasyonu sayesinde sınav belgeleri, mezuniyet belgeleri gibi belgeler talep edilmeden adaylar kolayca ilanlara başvuru yapabileceklerdir.
TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nin yeni hali için tıklayınız.
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