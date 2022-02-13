Metropoll anketi: Kararsız seçmen oranında belirgin düşüş var

Ocak 2021 sonuçları ile karşılaştırıldığında oranın 4,1 puan gibi belirgin bir azalışla yüzde 8'e gerilediği gözlemlendi.

Her iki ittifakın desteği arttı

Her ay yapılan anketin Ocak sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'na kendini yakın hissedenlerin oranının 2021 Ocak ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 36,9'dan yüzde 40'a yükseldiği ortaya çıktı. Aralık ayında ise bu oran yüzde 37,6'da bulunuyordu.

Aynı şekilde Millet İttifakı'na yakın olanların oranında da artış gerçekleşti. Ocak 2021'de ankete katılanların yüzde 42,4'ü bu ittifakı tercih ederken bir sene sonra bu oran yüzde 43,7'ye çıktı. Aralık 2021'de bu oran yüzde 41,6'daydı.

Cumhur İttifakı'nın elde ettiği 3 puanlık seçmen desteğinde aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların önemli rolü olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte ocak ayındaki elektrik ve doğal gaz zamlarından dolayı şubatta yapılacak kamuoyu yoklamasında Cumhur İttifakı'na verilen seçmen desteğinin düşme ihtimali bulunuyor.

Kendini her iki ittifaka da yakın görmeyen seçmen Millet'i tercih ediyor

Metropoll Araştırma'nın kamuoyu yoklamasında öne çıkan diğer bir konu da kendini her iki ittifaka da yakın görmeyenler.

'Bir tercih yapmak gerekse hangi tarafa oy verirdiniz?' sorusuna Millet İttifakı'nı seçeceğini belirtenlerin yüzde 6'da olduğu görüldü. Bu oran Ocak 2021'de yüzde 5,9'da bulunuyordu.

Aynı soruya Cumhur İttifakı yanıtını veren seçmenlerde ise az da olsa bir düşüş gözlendi. Ocak 2021'de iki ittifaka da yakın olmayıp Cumhur'u tercih edenlerin oranı yüzde 2,7'de bulunurken bu oranın bugün yüzde 2,1'e gerilediği tespit edildi.