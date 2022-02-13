13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 20:24
Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız