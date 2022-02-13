Misafirliğe gittiği yerde kamyonetinin aküsünü çaldılar
Konya'nın Kulu ilçesinde misafirliğe giden vatandaşın apartmanın önüne park ettiği kamyonetinin aküsü çalındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 20:39
Olay, dün akşam Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AAK 681 plakalı kamyonetiyle yakınlarına misafirliğe giden sürücü, misafirlik dönüşü bindiği kamyonetini çalıştıramadı.
Aracını kontrol ettiğinde aküsünün çalındığını anlayan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, aküyü çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar eğitimini tamamlayanların polis memuru rütbesine aday memur olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sözlü sınavı hukuka uygun buldu.
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar
Temyiz tarihini kaçıran avukata Danıştay'dan kötü haber! Muafiyetiniz vardı
10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi
YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak- YÖK'ün yeni düzenlemesiyle üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale gelecek
Kim bu talihli adaylar: 8 büro personeli kadrosuna bir kişi başvurabilecek
Üniversitelerde kişiye özel ilan furyası bir türlü sona ermiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de sözleşmeli personel alımlarında onlarca kişiye özel sertifika şartına yer verdi!
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, personel alımlarının tamamlanmasından sonra 2022 yılının ikinci yarısında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Maske takması için uyaran polise 'Artistliğiniz kime' diyen kadına 6 ay hapis
Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyerek gösterdiği tepki ve çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç, çay bahçesinde garsonların kafasına kül tablası fırlattığı olayla ilgili yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022