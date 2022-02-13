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Soylu, Samsun'da şehit aileleri ve STK temsilcileriyle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın en büyük barajlarını yapıyoruz. Nükleer santralleri yapıyoruz. Daha onları devreye alacağız. Türkiye altyapısını güçlü bir şekilde hazırladı. Biz bunları yaparken Avrupa sarsılıyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Şubat 2022 22:44
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Soylu, Samsun'da şehit aileleri ve STK temsilcileriyle buluştu

Samsun Valiliğince bir otelde düzenlenen şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) buluşma programında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Suriye'deki iç savaşta çocuklara Türk milletinin sahip çıktığını belirten Soylu, "O çocuklara kim sahip çıktı? Annesiz, babasız kalan o yetimlere kim sahip çıktı? Yaşlı kadınlara, kolu kesilen, bacağı kesilen insanlara bu millet sahip çıktı. Kimi sivil toplum örgütleriyle gitti. Kimi ticaret odasından para topladı. Kimi esnaftan malını mülkünü topladı, o insanlara yardım etmeye çalıştı. Devlet elinden geleni yapmaya, belediyeler elinden geleni yapmaya çalıştı. Peki biz orada neyi kurtardık? Aslında orada dünyayı kurtardık, alemi. Nedir alemi kurtarmak? Çok net. Bizim inancımız bize der ki, 'Her insan bir alemdir.' Hepimiz bir araya gelsek bir çocuk imar edebilir miyiz? Milyonlarca çocuğun yaşamasına vesile oldu, bu büyük millet ve bu aziz millet. Milyonlarca çocuğun zulüm altında yok olmasını engelledi." diye konuştu.

Dünyanın önemli bir sınamadan geçtiğini ifade eden Soylu, bunun Türkiye ve etraftaki coğrafyanın üzerinde de devam ettiğini aktardı.

- "Hep aynı senaryoyu ortaya koymaya çalışıyorlar"

Türkiye'nin savunma sanayideki toplam yerli üretiminin yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Devletin her noktasında vatandaşımıza hizmeti daha çok artırabilmek için nüfusundan tapusuna kadar, e-devletinden teknolojik bütün imkanlarını kullanmaya kadar şunu bütün gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, dünyanın bu konuda teknolojiyi en iyi kullanan anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu büyümesini, bu gelişmesini durduramayacak bir anlayışla karşı karşıya kaldıkları için herkes telaş içindedir. Yenmek istediler. 28 Şubat neyse, altına imza atarak söylüyorum, Gezi aynıdır. 17-25 Aralık neyse, Türkiye'yi darbe dönemlerine getiren kaotik bütün organizasyonların tamamı aynıdır. Hep aynı senaryoyu ortaya koymaya çalışıyorlar. Kaybettik mi, kazandık mı? Bedelini bu millet ödedi. Yeniden kaybettiklerini biriktirmek için, kazanmak için bu bedeli ödedi. Bugün Türkiye altyapısını tamamladı. Havalimanlarımız var, yollarımız var. Onun için sarsıp yıkamıyorlar. Dünyanın en büyük barajlarını yapıyoruz. Nükleer santralleri yapıyoruz. Daha onları devreye alacağız. Türkiye altyapısını güçlü bir şekilde hazırladı. Biz bunları yaparken Avrupa sarsılıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Biz bunları yaparken burada bir kez daha söylemek istiyorum. Amerika ne yapacağını bilemiyor. Dünyada bizim haysiyetsiz bir imzamız yok. Karşımızdakilerin haysiyetsiz imzaları var. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Filistin'de var. Bizatihi bize karşı var, bizim milletimize karşı var, bizim ülkemize karşı var."

İşlerinin bitmediğini ve daha yeni başladıklarını dile getiren Soylu, "Eğer işimiz bitti dersek şehitlerimizin hakkına gireriz. İşimiz bitti dersek, bu ülke için fedakarlık yapan ve binbir haksızlıkla karşı karşıya kalanların hakkına gireriz. İşimiz bitti diyemeyiz. Daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından kalpak giydirilen Soylu'ya Yılport Samsunspor forması hediye edildi.

Programa, şehit aileleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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