15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Şubat 2022 23:24
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihli maaş bordroları yayımlandı. Kamu personeli Ocak ayında yüzde 30,95 zamlı maaş, 14 günlük maaş farkı ve sendika üyesi kamu personeli de toplu sözleşme ikramiyesi almıştı.
15 Şubat maaş bordrosunda, sendika üyesi kamu personeli için ödenen toplu sözleşme ikramiyesi yer almayacağından, maaşlarda 498 TL'lik azalış olacak.
15 Şubat maaş bordrosuna, turkiye.gov.tr'den bakmak için tıklayınız.
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