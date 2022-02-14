Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Şubat 2022 00:06
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında ekli listede belirtilen orman işletme müdürlüğünün kurulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 340 mcı maddesi gereğince karar verilmiştir.
13 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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