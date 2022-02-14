Türkiye'nin ormanları büyüdü

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin ağaçlandırmada öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmanın en önemli yolunun ağaçlandırma ve orman alanı artırmak olduğuna vurgu yapan Türkyılmaz, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Türkiye, 1990'lı yıllarda 46. sırada iken şu anda 27. sıraya yükseldiğini belirtti.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AĞAÇLANDIRMA

Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü olduğunu kaydeden Türkyılmaz şunları kaydetti: Ülkemiz Akdeniz havzası içerisinde yer almaktadır. Bu havzada gerçekleşecek örneğin 2°C'lik bir sıcaklık artışı, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, sıcak hava dalgaları, beklenmeyen hava olayları, orman alanlarının yangın, kuraklık sebebiyle kaybı, buna bağlı olarak biyolojik çeşitliliğin zayıflaması ve bu olumsuz durumların insanlığa yansıyacak ölçülemez olumsuz etkileri olacaktır.

22.9 MİLYON HEKTARLIK ALAN ORMANLA KAPLI

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak istiyorsak kesinlikle ağaçlandırmayı ve orman alanını artırmalıyız. Türkiye, şu an olumlu noktada. Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Türkiye, 1990'lı yıllarda 46. sırada iken şu anda 27. sıraya yükseldi. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz. 25-30 yıl önce Türkiye'nin yüz ölçümünün 19.78 milyon hektarlık alanı ormanla kaplıyken, bugün 22.9 milyon hektarlık alanı ormanla kaplı. Yetmez ama doğru yoldayız.

SADECE TÜRKİYE'NİN ANAYASA'SINDA VAR

Anayasa'nın 169. maddesi "Orman alanları daraltılamaz, devredilemez, mülk edinilemez, satılamaz" diyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinin anayasasında böyle bir madde yok. Kanal İstanbul projesini her yönüyle takip ediyoruz. Bu tip mega projelerin ülkemizin, geleceğin dünyasındaki yerine büyük katkılar sağlayacağından şüphemiz yoktur. Konu Kanal İstanbul değil, konu tamamen ülkeye yapılacak bu çaplı büyük projelere karşı olmalarıdır.

KURUL İNCELİYOR

Kanal İstanbul ekonomik anlamda özgürlüğü kazanma ve bağımsız bir ülke olmanın gereğini ispat etme noktasında önemli bir yatırımdır. Kanal İstanbul gibi, ülkemizi ilgilendiren önemli doğa, çevre ve ormancılık konularında Orman Mühendisleri Odası olarak Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulumuzu (OBPK) kurduk. Kurul alanlarında uzman 6 akademisyen ve 4 teknokrat olmak üzere 10 kişiden oluşuyor. Orman yangınları, sel olayları, iklim değişikliği, Kanal İstanbul projesini vb. birçok konuyu inceliyor. Bilim kurulumuzun incelemesinden geçen konularla ilgili raporları tüm devlet kurumlarımız ile ilgili paydaş kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yasemin Asan