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MİT tırları operasyonunda kiralık evde devlete kumpas!

Hatay ve Adana'da MİT TIR'larının durdurulup aranmasına dair kumpas, Ankara'daki bu evde hazırlandı. FETÖ'nün MİT imamlarına son brifingler de aynı evde verildi. MİT TIR'ları ihaneti bu evde hazırlandı ve son ana kadar da ihanet süreci bakın nasıl işletildi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Şubat 2022 07:59
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MİT tırları operasyonunda kiralık evde devlete kumpas!

FETÖ'nün ilk silahlı ihanet girişimi olarak kayıtlara giren MİT kumpasıyla ilgili tüm planların yapıldığı hücre evine SABAH ulaştı. Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren TIR'la yönelik 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te yapılan baskında, TIR'lar durdurulmuş, görüntüler basına servis edilmiş ve uluslararası kamuoyunda "DEAŞ'a silah götürüyor" algısı ile Türkiye'nin yargılanması amaçlanmıştı. Bu hain kumpasın Ankara'da planlandığı ortaya çıktı.

MİT TIRLARI İHANETİ İÇİN EV KİRALAMIŞLAR

FETÖ'nün kirli kumpası Ankara Yenimahalle'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evde planladığı ortaya çıktı.

RECAİ POLAT YENİMAHALLE'DEN TUTMUŞ

TIR'lara ilişkin bilgileri temin eden köstebek Sertan Çetinkaya, söz konusu görüntüleri bir SD kart içerisinde Recai Polat'ın Ankara Yenimahalle'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evine getirdi.

GÖRÜNTÜLERİ TESLİM ETTİLER

Görüntülerin teslimi sırasında FETÖ'nün MİT imamı Murat Karabulut'un bizzat görevlendirdiği Özgür Kaya da aynı evdeydi.

VE DÜĞMEYE BASTILAR

Evde yapılan görüşmenin ardından mahrem imamlar SD kart içerisinde bulunan fotoğraf ve resimlerin yanı sıra Çetinkaya'nın getirdiği not kağıdını da aldı.

Özgür Kaya tarafından Karabulut'a iletilen bu bilgiler sonrasında Karabulut da plakalardan yola çıkarak örgütün Adana ve Hatay'da TIR'lara yönelik operasyon için tetiğine bastı.

Dilhan Dumanoğlu

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