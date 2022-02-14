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Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastık altı altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik 3 ayaklı sistemin detayları netleşti. Finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Şubat 2022 08:20
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Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat ve teyit sistemi oluşturulacak. Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Çeyrek katılım ve vadeli hesaplarını da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak. Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine yönlendirecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak.

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak, vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.

Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapılarıyla desteklenecek.

FİZİKİ OLARAK DA ÇEKİLEBİLECEK

Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek. Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek.

Vatandaş hesabına aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece vatandaş kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak. Sisteme giren fiziki altın kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek.

Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya teslim edilecek. Söz konusu fiziki altın karşılık olarak banka nezdinde tutulacak. Vatandaş finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu istediği şekilde değerlendirdikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde banka veya kuyumcu üzerinden rahatlıkla çekebilecek.

KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM

Bankalar, mevcut bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde çalışma gerçekleştirilecek. Bankalar tarafından finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Merkez Bankası sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların Altın Dönüşümlü TL Mevduat/Katılım Hesaplarında değerlendirilebilmesi için yeni düzenleme yapacak. Böylece vatandaş tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç da sağlamış olacak. Finansal sisteme aktarılan altınlar vatandaşlarımızın tercihleri doğrultusunda nemalandırılabilecek.

ÇEYREK HESAP UYGULAMASI

Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açması uygulaması 1 Mart'tan itibaren başlatılacak. Sistemin işleyişine örnek vermek gerekirse vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek.

Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak. Çeyrek katılım ve vadeli hesaplarını da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak.

1500'ÜN ÜZEKİNDE KUYUMCU DAHİL OLACAK

Toplama kanallarının genişletilmesi için halihazırda banka ve rafinerilerin sahip oldukları kuyumcu ağları yaygınlaştırılacak, mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak şekilde uygulanacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak.

Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek. Kuyumcuların, bankaların ve rafinerilerin ayrı ayrı altyapıları üzerinden toplama ve teslim işlemlerini gerçekleştirmesi yerine, ortak bir platform üzerinden bu işlemlerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Takasbank tarafından uygulamaya koyulan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yoluyla yatırımcılar, bankalarda bulunan altın hesaplarının transfer işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

60 MİLYARLIK PAKETE SIKI TAKİP

İş dünyasının kredi maliyetlerini düşürecek 60 milyar liralık kredi paketinin yerinde kullanılıp kullanılmadığı sıkı şekilde takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar kapsamında kredilerin amacına uygun kullanımı için bir dizi tedbir devreye giriyor.

Harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluğu getirildi. İşletme sermayesi için yalnızca kartlı kullanım şartı aranacak. Nakit kredi kullanımı yüzde 10'la sınırlı tutulacak. Refinansman (Yeni krediyle eski kredinin kapatılması) amacıyla kullanım yasaklandı. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugüne kadar KGF kredilerinin yüzde 70'inin yatırım yerine yata, kata, dövize gittiğini belirterek, artık alınan kredilerin yatırıma gideceğini söylemişti.

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