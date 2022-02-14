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5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı

Üsküdar Belediyesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Şubat 2022 08:22
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5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı

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