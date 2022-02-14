80 kez pozitif çıkınca 14 aydır karantinada kalıyor

Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok köşe yazısında 14 aydır karantinada izole edilen Muzaffer Bey'in hikayesini paylaştı.

Altınok'un yazısının ilgili kısmı:

BEYEFENDİ ACABA TEST YAPTIRMAYI MI BIRAKSA?

56 yaşındaki Muzaffer Kayasan isimli vatandaşın testi tam 80. kez pozitif çıkmış.

14 aydır karantinada izole edilen Muzaffer Beyin söyledikleri acıklı:

"Lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin çok zayıf olduğunu ve bu nedenle testimin pozitif çıktığını, ama aslında Kovid olmadığımı söylüyorlar. Yani Kovid'im ama değilim. '(Virüsün) partiküllerini taşıyorsunuz, onun için de test pozitif çıkıyor' diyorlar. Psikolojik olarak da bitmiş durumdayım. Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor. Her gün bir kere daha ölüyorum."

Kimseye tıbbi tavsiyede bulunamam elbette. Ancak beyefendin doktorlarının bulundukları tavsiyelerin de hiçbir işe yaramadığı hatta hastanın durumunu daha da kötüleştirdiği ortada değil mi?

O halde sormak zorundayız...

Acaba tıbbın "Kovidsin ama aslında değilsin" teşhisi koyduğu Muharrem Beyin tecrit edilmesi durumunu daha kötüleştiriyor olmasın.

Korkusunu üzerinden atması sağlansa, sevdiklerine sarılsa, temiz hava, güneş ışığı alsa, azıcık morali düzelse...

Bir de acilen, mucidinin bile pandemilerde çalışmaz dediği şu test işine son verse hiç mi işe yaramaz diyorsunuz?