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Kaymakamlık müdürü Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çökmüş

Beyoğlu Kaymakamlığı Yazıişleri Müdürü İkbal O. hakkında, genelev patroniçesi merhum Matild Manukyan'ın sahibi olduğu Şişli'deki 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık sadece 150 TL'ye kendisine ve akrabalarına kiraladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Şubat 2022 09:20
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Kaymakamlık müdürü Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çökmüş

Ünlü genel ev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'e ait olan Şişli'deki apartmandaki 3 dairenin, Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İkbal O. tarafından sahte kontrat hazırlanarak aylık 150 liradan kendisi ve akrabalarına kiraladığı ortaya çıktı. Skandal olayın kaymakamlığa ihbar edilmesinin ardından, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın şikayeti sonrası Yazı İşleri Müdürü İkbal O. hakkında soruşturma başlatıldı.

Ünlü genel ev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'e ait olan Şişli'deki apartmanda Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan kişi tarafından sahte kontrat hazırlanarak aylık 150 liradan kendisi ve akrabalarına kiraladığı ortaya çıktı. Kerope Çilingir'in tüm taşınmaz mallarının kontrolü, tahsilatı ve diğer işleriyle ilgilenen Ekrem Taş, Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığına gizli bir ihbarda bulundu.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN SAHTE KONTRAT

Ekrem Taş tarafından yapılan ihbarda Kerope Çilingir'in Şişli'de bulunan bir apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünün Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi. Bu durumun yanlış olduğunu İkbal O.'ya defalarca anlattığını belirten Taş, çözüm bulamayınca ihbarda bulunmak zorunda kaldığını belirtti.

HEM KAYMAKAMLIK HEM SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yapılan ihbar üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı kendi bünyesinde soruşturma başlatırken durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da ihbar edildi. Kaymakamlık olayın takip edilerek kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatında bulundu. Yapılan araştırma kapsamında şüphelilerin iddia edildiği gibi sahte kontrat hazırlayıp hazırlamadıklarının belirlenmesi için elektirik, su ve doğalgaz şirketlerinde inceleme yapıldı. Bu kapsamda elektrik aboneliği sırasında bir adet kira kontrat fotokopisi ele geçirildi.

KEROPE ÇİLİNGİR VE KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaymakamlık ve savcılık soruşturma kapsamında Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in ifadesine başvuruldu. Dora Çilingir, aboneliklere sunulan kira kontratındaki imzanın babası Kerope Çilingir'e ait olmadığını babasının yaklaşık 2 senedir hastanede yattığını bu nedenle yasal işlemlerle kendisinin ilgilendiğini söyledi. Yaşanan olaylara apartman yöneticisinin şahit olduğunu ifade eden Çilingir, dairelerini işgal ederek 150 liralık kira ödeyen şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti. Kerope Çilingir ise verdiği ifadesinde söz konusu dairelerin kendisine ait olduğunu, kimseye dairelerini kiraya vermediğini, söz konusu kontrattaki imzanın kendisine ait olmadığını ve maddi zarar uğradığını söyledi. Adına kayıtlı bulunan dairelerde oturan Candeniz O. ve Vizine O.'dan şikayetçi olduğunu belirten Kerope Çilingir şahısların dairelerinden tahliye edilerek kendisine verilmesini talep etti.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yazı işleri müdürü İkbal O., hakkında hazırlanan rapora göre söz konusu kontratlarda İkbal O.'nun imzasının bulunmadığı, aynı zamanda Kerope Çilingir'in kendisinden şikayetçi olmadığı belirtilerek memur hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı belirtildi. Evlerde sahte kontratla oturan Candeniz O., ve Vizine O., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğine yer verildi.

SAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA KAYMAKAMLIKTAN İTİRAZ

Söz konusu raporu inceleyen savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında İkbal O. hakkında herhangi bir şikayet bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi. Ancak Beyoğlu Kaymakamlığı savcılığın takipsizlik kararının yerinde olmadığını İkbal O.'nun görevinin gereğine aykırı davrandığını, mağdurların şikayetçi olmamasının suçu işlemediği anlamını taşımadığını belirterek dava açılması talebinde bulundu.

HAKİMLİK KARARI BOZDU

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan itiraz dilekçesinde söz konusu olayda İkbal O.'nun dahlinin bulunduğu bu nedenle yargılanması gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan itirazı inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın verdiği takipsizlik kararını bozarak dosyanın yeniden incelenerek iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.

ATAKAN IRMAK

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