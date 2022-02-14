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Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5120 liradan, avro 15,3490 liradan haftaya başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 11:01
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Dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5118'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,5350 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kazanarak 15,3550'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 18,3250'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yatay seyirle 1,1340'tan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydederek, bu durumun da doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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