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Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor

İnşaat sektörü temsilcileri, sürekli artan inşaat maliyetlerinin de etkisiyle artık orta sınıfın ev alamayacağını söylerken, emlakçılar 2022'de konut fiyatlarında yüzde 60 artış bekliyor.

Eklenme : 14 Şubat 2022 09:09
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Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları yıllık yüzde 50,5 artış gösterdi. Emlak sektörü temsilcilerine göreyse bu artış yüzde 100'ü geçmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım 2021 İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 48,87.

ÜRETİM MALİYETİ YÜZDE 200 ARTTI

Buna karşılık inşaat sektörü temsilcileri konut üretim maliyetinin yıllık yüzde 200 arttığını söylüyor. Sektör temsilcileri müteahhitler için konut yapmanın zorlaştığını, birikimi olmayan vatandaşlar içinse sıfırdan konut almanın imkansız olduğunu vurguluyor.

'ARTIK ALT SINIF VE ORTA SINIF EV ALAMAZ'

Çimento ve demir zamlarının sektör sorunu olmaktan çıkıp bir kamuoyu sorunu olmaya başladığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "Artık alt sınıf ve orta sınıf ev alamaz. Fiyatlar sadece üst sınıfın alabileceği bir noktaya geldi. Bu maliyetlerle biz yapamayız onlar alamazlar. Ayrıca Türkiye'de altı milyon çürük yapı var, maliyet artışları kentsel dönüşümü de imkansız hale getirdiği için sorun vatandaşın can güvenliği sorunu haline geldi" dedi.

'YENİ BİR EV ALMAYI UNUTUN'

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre; artan maliyetlere bir önlem alınmadığı takdirde konut almanın artık hayal bile olamayacağını söyleyen İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Arslan, "Şu anda bir eviniz yoksa yeni bir ev almayı unutun. Konut piyasasında zaten TL'den kaçan yatırımcılar ve evini yenilemek isteyenler hakim, bu fiyatlarla hiç evi olmayan birisinin sıfırdan kredi çekip alması imkansız" dedi.

EN AZ YÜZDE 60 ARTIŞ BEKLENİYOR

Konut fiyatlarında 2022'de de en az yüzde 60'lık bir artış beklediğini söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı'ysa, "Türkiye barınma krizine doğru gidiyor. Mülk edinmek her geçen gün zorlaşacak ve kira rakamları da buna bağlı yükselecek. Daha kötüsü kiralık ev kavramı gittikçe azalacak ev bulmak zorlaşacak" dedi.

Kaynak:Haber Global

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