3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda toplam 37 gözaltı

GAZİANTEP

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

ADANA

Öte yandan Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 17 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı.

Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polisin 3 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

SİİRT

Siirt merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince Siirt ile Bursa, Mardin ve Mersin'de haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda yasaklı yayın ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.