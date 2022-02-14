İki ilde terör örgütü PKK operasyonu: 22 gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.
ADANA
Öte yandan Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 17 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı.
Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polisin 3 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız