İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getiren şüpheli için iddianame hazırlandı

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Engelliler araç alamıyor
Engelliler araç alamıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Mahir Ünal: Elektrik konusu Kabine'de görüşülecek
Mahir Ünal: Elektrik konusu Kabine'de görüşülecek
13 ilde 'görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu
13 ilde 'görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getiren şüpheli için iddianame hazırlandı

İddianamede, saldırıdan yaklaşık 6 ay önce patlayıcı, bomba ve mermileri Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla yakalanan Suriyeli Delil Hıso'nun 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 11:25
Yazdır
İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getiren şüpheli için iddianame hazırlandı

- Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki hain saldırıda kullanılan patlayıcıları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu Delil Hıso hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve 12 Ekim 2021'de tutuklanan Delil Hıso hakkında yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Delil Hıso'nun, silahlı terör örgütü PKK/KCK YPG-PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de gerçekleştirilen saldırıdan yaklaşık 6 ay önce İzmir'e geldiği, bu esnada yanında el bombası, çok sayıda mermi ve TNT olarak adlandırılan patlayıcı madde getirdiği kaydedildi.

Delil Hıso hakkında, 1 kez "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", 2 kez de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca Hıso'nun 19 kez "kasten yaralama" ve 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da cezalandırılması talep edildi.

İddianame, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilerek, saldırıda kullanılan otomobili temin ettiği ve daha sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı bulunduğu belirlenen İsa Zorlu hakkında açılan ve aynı mahkemede görülen davayla birleştirilmesine karar verildi.

- Şüpheli emniyette anlattı

Delil Hıso, iddianamede yer alan emniyetteki ifadesinde, YPG'nin baskısı sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde örgüte katıldığını, ideolojik eğitim aldığını ve bir süre Mardin'de inşaat ve tekstil işlerinde çalıştığını aktardı.

Nusaybin'de bulunduğu dönemde "çukur eylemleri"ne, tekstil firmasında birlikte çalıştığı İ.E'nin isteği üzerine katıldığını ileri süren Hıso, aynı kişinin isteğiyle, eylemlerde belirli bölgelerde barikatlar kurduğunu kaydetti.

Nusaybin'deki Ahmet Kaya Köprüsü'ndeki 3 bombalı eylemde kendisinin de bulunduğunu anlatan Hıso, Mayıs 2015'te de yine Nusaybin'de tren yolunda rayların üzerinde bulunan çöp konteynerine bomba koyulması eylemine katıldığını belirtti.

- Bombalar tatlı kutusuyla taşınmış

"Çukur eylemleri"nin ardından Kızıltepe'de çalıştığı fabrikanın sahibinin yeğeniyle İzmir'e tatile gitmeye karar verdiklerini aktaran Hıso, mühimmat ve bombaların Mardin'den İzmir'e taşıması olayını şöyle anlattı:

"Okul arkadaşım Fadi'yi arayıp İzmir'e geleceğimizi söyledim. 2016 yılı Temmuz ayında İzmir'e bilet aldığımızda Fadi bana, terminalin neresinde ve üzerimde nasıl bir kıyafet olduğunu sordu. Bir müddet sonra Suriyeli 2 şahıs motosikletle terminale geldi. İ.H. adındaki kişi elindeki beyaz renkli 5 tatlı kutusunu gösterdi. Koltuklarımızı sordu ve 1000 lira para verdi. Bu para ile tatlı kutularını İzmir'de Fadi'ye teslim etmemizi istedi. Kutuların içerisinde ne olduğunu sordum, kutuları açmamam ve içine bakmamam konusunda ısrar etti. Otobüse bindiğimizde koltukların üzerinde 3 kutunun, koltuğun önünde de 2 kutunun olduğunu gördüm."

İzmir'de kendisini okul arkadaşı Fadi ile 2 kişinin karşıladığını aktaran Hıso, daha sonra Buca'da bir eve gittiklerini öne sürdü.

KAPAT [X]

- "Bana İzmir'i patlatacağız' dediler"

Getirdikleri tatlı kutularını Fadi ve arkadaşlarının açtığını ifade eden Hıso, şunları kaydetti:

"Kutuların içerisinde üstte tatlı, altlarında ise ayrı ayrı vaziyette sarılı olarak tahmini 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası vardı. Şaşırdım, ne yapacaklarını sordum. Bana, 'İzmir'i patlatacağız' dediler. Sonra Azad, Mesut ve Nizar isimli kişilerin evlerine gittik. Fadi, yanımızda getirdiğimiz içerisinde TNT patlayıcı, kalaşnikof mermileri ve el bombaları olan 5 tatlı kutusunu Azad'a teslim etti. İzmir'de yaklaşık bir hafta kaldım. Kızıltepe'ye döndüm. 2017 yılına kadar Fadi ile hiçbir irtibatım olmadı ama 2017 yılının ortalarında Fadi beni arayarak, 'İzmir'de adliyede eylem yaptık, bir polis öldü, bu olaydan dolayı Azad'ı alırlarsa ben de açığa çıkarım, onun için Kamışlı'ya gidiyorum' dedi."

- Baz istasyonu verileri, gidiş gelişi doğruladı

İddianamede, Hıso'nun anlatımlarının, baz istasyonu tespitleriyle de örtüştüğü belirtildi.

İddianamede yapılan araştırma sonucunda, Hıso ve arkadaşının, 25 Temmuz 2016'da Mardin'den hareket edip 28 Temmuz 2016'da İzmir'e geldikleri ve yine aynı iki kişinin 4 Ağustos 2016'da İzmir'den Mardin'e döndüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

- Davanın geçmişi

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Henüz yakalanamayan Karasaç hakkında da kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Saldırıda kullanılan mühimmatları Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği tespit edilen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi
Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi
Bilgisayarlı tomografi cihazına zarar veren şüpheli tutuklandı
Bilgisayarlı tomografi cihazına zarar veren şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Okul müdürü eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı
Okul müdürü eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı
Kaymakamlık müdürü Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çökmüş
Kaymakamlık müdürü Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çökmüş

Bu Habere Tepkiniz

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu
Sözlü sınavda başarısız olan adayların polis memuru olarak atanmaması hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar eğitimini tamamlayanların polis memuru rütbesine aday memur olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sözlü sınavı hukuka uygun buldu.
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan tam kapanma dönemindeki 'tebligat süreleri' ile ilgili emsal karar
Temyiz tarihini kaçıran avukata Danıştay'dan kötü haber! Muafiyetiniz vardı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 18 Şubat 2022 Cuma akşamı FOX'ta...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri