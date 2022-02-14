Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 11:25
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.
Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin ise gözaltı süresi uzatılmıştı.
Şüpheli Bozkır da "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız