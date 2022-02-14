FETÖ operasyonunda aralarında aktif görevde bulunan 16 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 12:29
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız