Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Ücretsiz toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı sistemin olmasının kullanıcılar tarafından gişelerde kaşıklığa neden olduğu belirtildi. OGS etiketi olan araç sahiplerine ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek.

Böylelikle hem iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması hem de gişelerden geçişlerde karışıklıkların önlenmesi amaçlanıyor.

OGS, 31 Mart'tan itibaren kullanılmayacak.

OGS abonesi araç sahiplerine, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek. Hesapları da HGS hesaplarına dönüştürülecek.