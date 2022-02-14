Kadın elbisesi giydirerek işkence yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi

E.M. (26) isimli kişiye işkence yaptıkları ve bu anları cep telefonuyla kameraya kaydettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Y.D.Ç. (28), E.T, G.Ü. ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Şüphelilerin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilmişti. E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, Y.D.Ç'yi söz konusu evde, diğer zanlıları ise adreslerinde gözaltına almıştı.