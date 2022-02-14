İstanbul'da KDV indirimi denetimi yapıldı

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?