MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, sözleşmeli ile kadrolu öğretmenler yeni haklara kavuşacak, ayrıca birinci derecedeki öğretmenlere 3600 Ek gösterge verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından; 60 yıllık özlem sona erdi etiketiyle, sözleşmeli öğretmenlerimiz yeni haklara kavuşuyor, paylaşımında bulundu
Kanun'la sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süre, öğretmenlerimizin kariyer basamaklarında ilerleme süreçlerine dahil ediliyor.
Birinci Derecedeki Öğretmenlere 3600 Ek Gösterge Veriliyor#60YıllıkÖzlemSonaErdi pic.twitter.com/YVLxCxALCMMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 14, 2022
Sözleşmeli Öğretmenlerimiz Yeni Haklara Kavuşuyor#60YıllıkÖzlemSonaErdi pic.twitter.com/gHZOp2ObrmMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 14, 2022
Öğretmenlik Meslek Kanunu, Yeni Düzenlemeler Getiriyor#60YıllıkÖzlemSonaErdi pic.twitter.com/XNLyco0ReIMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 14, 2022
Kariyer Basamaklarında Öğretmenlerimizin Tecrübe ve Birikimlerine Önem Veriliyor#60YıllıkÖzlemSonaErdi pic.twitter.com/Xe75PmUDc7Milli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 14, 2022
Aday Öğretmenlik Süreci Değişiyor#60YıllıkÖzlemSonaErdi pic.twitter.com/GqnignlvohMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 14, 2022
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Öğretim Tazminatları Yükseltiliyor#60YıllıkÖzlemSonaErdi pic.twitter.com/ySnuQr0sq9Milli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 14, 2022