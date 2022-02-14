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Van'ın kadın 'Rivaldo'su öğretmenlik için transfer tekliflerini kabul etmiyor

Van Şehit Ferhat Arslan Anadolu Lisesi Futsal Takımı'nın kaptanı 10'uncu sınıf öğrencisi Ruveyda Gülengül: Görüşmeler oldu, ikna etmeye çok çalıştılar. Futbolcu yapmak isteyenler geldi, çok görüştü ama ben ilk olarak öğretmen olmak istiyorum

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 14:04
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Van'ın kadın 'Rivaldo'su öğretmenlik için transfer tekliflerini kabul etmiyor

Oyun stili ve sahadaki hareketleriyle Barcelona'nın efsane futbolcularından Brezilyalı Rivaldo'ya benzetilen 16 yaşındaki futsal (salon futbolu) sporcusu Vanlı Ruveyda Gülengül, beden eğitimi öğretmenliği hayali kurduğu için kadın futbol takımlarından gelen transfer tekliflerini kabul etmiyor.

Van Şehit Ferhat Arslan Anadolu Lisesi Futsal Takımı'nın kaptanı 10'uncu sınıf öğrencisi Ruveyda Gülengül, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ortaokulda başladığı futsalda, yeteneğiyle okul takımına alındı.

Salon futbolunu 3 yıldır oynamaya devam eden Ruveyda Gülengül'ün yeteneğini duyan kadın futbol takımlarının menajerleri ile yöneticileri, genç sporcuyu yakın takibe aldı.

- Birçok kadın futbol takımından transfer teklifi aldı

Sahadaki hareketleri ve oyun stiliyle Barcelona'nın efsane futbolcularından Brezilyalı Rivaldo'ya benzetilen ve arkadaşları tarafından bu isimle çağırılan Ruveyda Gülengül'e, aralarında Süper Lig takımlarının da bulunduğu birçok kadın futbol takımından transfer teklifi geldi.

Beden eğitimi öğretmeni olmak istediği için transfer tekliflerine kulak tıkayan Ruveyda Gülengül, eğitimine devam ettiği şimdilerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Futsal Gençler Grup Birinciliği" müsabakalarında okulunun başarısı için ter döküyor.

Ruveyda Gülengül, AA muhabirine, salon futbolunu çok sevdiğini ve futbolu hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi.

- İlk hedefi öğretmen olmak

Kendisine yapılan transfer tekliflerini beden eğitimi öğretmeni olmak için sürekli geri çevirdiğini aktaran Ruveyda Gülengül, "Beden eğitimi öğretmenimizin sayesinde 3 yıldır futsal oynuyorum. Sadece futsalla ilgileniyorum, başka spor branşı yok. Futsal, benim hayatımda her zaman olacak. Öncelikle beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum ve iyi bir futbolcu olacağım. İki hayalimi de gerçeğe dönüştüreceğim. Hedefim bu." diye konuştu.

Hayallerini gerçekleştirmek için çok çalıştığını anlatan Ruveyda Gülengül, "Sahada teknik olarak ben aslında kendimi Messi'ye benzetiyorum, arkadaşlarım ise Rivaldo'ya benzetiyor. Transfer teklifleri oluyor ama ben sıcak bakmıyorum. Salon futbolunu çok seviyorum, aktif görüyorum. Futbola gittim, bir gün sürdü. İleride belki olabilir ama hedefim öğretmenlik. Görüşmeler oldu, ikna etmeye çok çalıştılar. Futbolcu yapmak isteyenler geldi, çok görüştü ama ben ilk olarak öğretmen olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Baba Gülengül: "İkna edersek doğudaki kızlara öncü olacak"

Baba Mehmet Emin Gülengül, kızına Hakkari, Van ile bazı Süper Lig takımlarından teklif geldiğini ve bunun kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Ruveyda'yı ortaokul öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Gülengül, şöyle konuştu:

"Bizim gibi orta veya kısıtlı aile çocuklarının özellikle kızlarının top oynaması zor. Spor harcamalarında ailelerin imkanları da kısıtlı ama ben elimden geleni yaptım. Zaman zaman teşvik de ediyorum. Önemli kulüplerden çağrılar oldu. Ben de arkadaşları da gitmesini çok istiyoruz. Biraz önyargılı, takımlara gitmek istemiyor, öğretmenlik istiyor. Eğer kızımı ikna edersek, kulüplerde oynamasını sağlarsak, Van gibi doğudaki illerde çocukların önünü açar, onlara örnek olur. Diğer aileler de kendi çocuklarına destek çıkar ve böylece Ruveyda öncü olacaktır. Ama kızımı ikna etmek zor. Onun tek isteği ilk olarak öğretmen olmak, sonra futbolcu."

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- Takım arkadaşları ünlü bir futbolcu olacağına inanıyor

Takım arkadaşlarından Özge Teker, Ruveyda'nın takımın önemli oyuncusu olduğunu anlattı.

Ruveyda'nın futbol yeteneğinden bahseden Özge Teker, "Aslında takım olarak isim benzerliğinden yani Rivaldo ismine çağrışım yaptığı için ilk başlarda 'Rivaldo' diyorduk. Şimdi hem ismini çağrıştırıyor hem de Rivaldo gibi başarılı. Karakterinden dolayı da onu takım olarak Rivaldo'ya benzetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikte top koşturduğu Zeynep Aslan da Ruveyda'nın gelecekte ünlü bir futbolcu olacağına inandığını ifade ederek, "İlerleyen zamanlarda bir başkası futbolcu olmak istediğinde hayalinde Ruveyda olacak ve ona kendini benzetecektir. Biz buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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