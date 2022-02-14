Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine ilişkin eski üniversite yöneticilerine açılan davada karar

İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu katıldı. Bir önceki duruşmada kendisini rahatsız hissettiğini belirterek savunmasını yarıda bırakan Candeğer Yılmaz'ın da aralarında olduğu tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Çakıroğlu'nun avukatı, sanıkların cezalandırılmasını ve verilecek kararda indirim uygulanmamasını talep etti.

Eski rektör Candeğer Yılmaz'ın avukatı, olayın öngörülemez olduğunu ve emniyetin ihmali bulunduğunu ileri sürdü. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin tedbirsizliği ve sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, sanık Ersin Doğer'in avukatının savunması sırasında söz istedi. Hakimin söz vermemesi üzerine Çakıroğlu, "Dayanamıyorum, çıkmak istiyorum." diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

Yargılama sonunda hakim, sanıklar Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile Prof. Dr. Ersin Doğer'in "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçunu değil "görevi ihmal" suçunu işledikleri kanaatine vardığını belirterek, sanıkların bu suçtan 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Cezaları 8 ay 10'ar gün hapis cezasına indiren hakim, cezaların 250'şer gün adli para cezasına çevrilmesini ve cezanın 20 biner lira olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Hakim, ayrıca sanıkların 8 ay 10'ar gün süreyle kamu görevi hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına da hükmetti. Hakim, sanıklar Özkan ve Silkü'nun ise beraatine karar verdi.

- "Ceza içimizi ferahlattı ama daha fazlası olması lazım"

Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Baba Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Oğlumun katlinde kimin eli varsa hiçbir tanesi gece gündüz uyuyamayacak. Bu cezalar içimizi biraz ferahlattı ama daha fazlası olması lazım. Bu tip insanların yöneticilik vasıfları olmasın diye özellikle bu davaları açıyoruz. Fırat'ımız gitti ama başka genç çocuklarımız var aslan gibi onlar böyle insanların çatısı altında olmasınlar. Baştan beri her şey eksik yapılmış. Sanıklar olay gününü konuşuyor ama 3 senelik bir geçmiş var. Fırat'ın okuduğu dönem ve ondan önce de yıllar var. Burası PKK'nın, sol örgütlerin yuvası olmuş zaten. Bu kadın 3 sene ne yapmış? Niye önlem almamış. Örgütlenmesine müsaade etmişler? Buna müsaade ettikleri için cezalarını aldılar. İçimiz ferah."

- Olay

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu, EÜ öğrencisi Çakıroğlu'nun üniversite yerleşkesinde öldürülmesinde ihmali olduğu iddia edilen, aralarında Candeğer Yılmaz'ın da bulunduğu üniversitenin bazı eski yöneticileri hakkında soruşturma izni vermiş ve haklarında "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçundan dava açılmıştı.