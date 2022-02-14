İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu sürüyor

Kentin çeşitli noktalarından gelerek Şişli'deki Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan kuryelere Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Gruptakiler, şirketin genel merkezi önünde geçen yılki 3 bin 200 liralık maaş üzerinden yapılan yüzde 32,7'lik zammın şimdiki asgari ücrete denk geldiğini, kendilerinin ise 5 bin 500 lira net maaş talep ettiklerini belirtti.

Bazı kuryeler de protestoya katıldıkları için şirketin sorumluları tarafından psikolojik baskı altına alınmaya çalışıldıklarını savundu.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, 14 günden beri başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde motorlu kuryelerin direndiğini belirtti.

Dünya genelindeki sendikaların da kendilerine destek verdiğini dile getiren Küçükosmanoğlu, "Bugün biraz sayımız az ama direnişimizin etkinliği devam ediyor. Bugün depolarda, valelerde çalışan arkadaşlarımıza tutanak tutulmaları, baskılar var ama bu çalışanlarımız eskisi kadar çalışmıyor. Boykot çağrısı karşılık buldu toplumda. Yüzde 70 kayıp devam ediyor." diye konuştu.