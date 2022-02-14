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TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü hayatını kaybetti

Kırşehir'de 5 okulun yapımına katkı sağlayan TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi hayırsever Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 15:08
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TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü hayatını kaybetti

TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi hayırsever Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da vefat eden Kılıçözlü'nün cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi.

Ahi Evran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıçözlü'nün cenazesi, Aşıkpaşa Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Kılıçözlü'nün ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Eski Kırşehir Belediye Başkanı Ziya Kılıçözlü'nün oğlu olan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, Aşık Paşa'nın "Garipname" eserinin bugünkü Türkçe'ye çevrilmesini sağlamış, Kırşehir Valiliğinin teklifi üzerine 2009 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü. Kılıçözlü, kent genelinde 5 okulun yapımına destek sağlarken, çeşitli eğitim yardımlarında bulunmuştu.

PROF. DR. İLHAN KILIÇÖZLÜ KİMDİR ?

Kırşehirliler Derneği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kılıçözlü'nün biyografisi şöyle:

1928 Yılında Kırşehir'in Kayabaşı mahallesinde doğdu. Hayriye Kılıçözlü ve Kırşehir eski belediye başkanlarından Türkçe öğretmeni Ziya Kılıçözlü' nün oğludur. İlk ve Orta tahsilini Mardin'de, lise tahsilini Antakya'da yaptı. 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Askerlik görevini yaptıktan sonra ihtisas yapmak üzere ABD'ye gitti. Değişik hastanelerde radyoloji ihtisası yaptı. Amerika'da New York ve Pensilvania eyaletlerinde lisans imtihanlarını, Radiology Board imtihanlarını vererek Amerikan Collego of Fakültesi Radyoloji Anabilimi dalına öğretim üyesi olarak atandı. 1979 yılında doçent, 1984 yılında Profesör oldu. 1995 yılında yaş haddinden emekli oldu. Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü'nün kendi uzmanlık konusunda 20 adet bilimsel yayını bulunmaktadır. Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, Kırşehir'deki Öğretmen Kılıçözlü İlköğretim okulunun (1997), Meral Kılıçzözlü Anaokulu'nun (1997), Hayriye Kılıçözlü Boğazevci Lisesi'nin (1998) yapımında ve Kırşehir Fen Lisesi'nin (1998) laboratuvarlarının kurulmasında maddi katkıda bulunmuştur.

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