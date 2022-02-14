Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 11 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutarın 349 milyar liraya yükseldiğini kaydederek, "169 milyar lira Merkez Bankası destekli, 180 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 103 milyar lira tüzel şirketlerden geldi." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Sultanbeyli'de yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Mahmut Gürcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hızlı toparlanmasının nedeninin üretime ve ihracata dayalı ekonomik yapısı olduğunu aktararak, "2020 ilk çeyrekte tüm dünyada ekonomik hayat neredeyse durma nokta geldi. İş yerleri kapandı, tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. Türkiye, bu durağanlıktan en hızlı kurtulan ülkelerden biri oldu. 2021 yılı ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte ise 7,4 büyüdü." ifadelerini kullandı.

Küresel olarak enflasyonda ciddi bir artış olduğunu bildiren Gürcan, "2020 Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı. Bugün yüzde 7,5 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Yine Avrupa bölgesinde enflasyon sıfıra yakın seviyelerden yüzde 5,1 seviyelerine çıktı. Avrupa bölgesinde yüzde 5,1, Birleşik Krallık'ta yüzde 5,4 enflasyon varken politika faizi sıfır. Türkiye'de de enflasyonun altında bir politika faizi uygulanıyor." diye konuştu.

- "Nisandan itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor"

Bakan Yardımcısı Gürcan, salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılması, imalat sektörünün yavaşlaması ve enerji krizlerinin yaşanması nedenleriyle tüm dünyada enflasyonist bir ortam oluştuğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya genelinde emtia fiyatlarında çok önemli artışlar meydana geldi. Bu artışlar sanayicimizin üretim maliyetlerini artırdı. 2022 Ocak ayı itibarıyla yüzde 48,7'lik enflasyonumuz var. İnşallah Sayın Bakanımızın söylediği gibi nisan ayından itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor."

Gürcan, Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında aşılamada güçlü ivme yakaladığını da belirtti. Türkiye'nin 57,4 milyonun üzerinde vatandaşını salgın sürecinde en az bir defa aşıladığını anımsatan Gürcan, aşılamadaki söz konusu oranın dünya ortalamasını üzerinde olduğunun altını çizdi.

- "KDV'de sadeleştirme çalışmaları devam edecek"

Türkiye'nin geçen yıl ekonomisi en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Mahmut Gürcan, yurt içi talebin ve ihracatın büyümeye katkı verdiğini, bunun da dengeli bir büyümenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Gürcan, KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini anımsatarak, sadeleştirme çalışmalarının devam edeceği bilgisini verdi.

Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin olarak da yoğun talebin devam ettiğini dile getiren Gürcan, şunları kaydetti.

"Yılbaşından itibaren sisteme günlük ortalama 9 milyar lira giriş oldu. 11 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 349 milyar liraya yükseldi. 169 milyar lira Merkez Bankası destekli, 180 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 103 milyar lira tüzel şirketlerden geldi."

Gürcan, yakın zamanda bazı aksiyon adımlarının gerçekleştirileceğini belirterek, "Gelire endeksli senetler ihraç edilecek. Öncelikli sektör kredilendirme programı hayata geçirilecek. Proje bankacılığı yaygınlaştırılacak." diye konuştu.